Abant Gölü Milli Parkı, etkili olan kar yağışının ardından tamamen beyaz bir görünüme kavuştu. Bolu’nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağış, ilerleyen saatlerde sıcaklıkların düşmesiyle kara dönüştü.
Sabah saatlerinde karla kaplanan Abant’ta, göl çevresi ve doğa yürüyüş yolları bembeyaz olurken, bölgedeki doğal güzellikler adeta yeniden şekillendi. Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan manzara, ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.
Kar Kalınlığı 5 Santimetreye Ulaştı
Göl çevresinde bulunan çam ormanları da karla kaplanarak bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Yetkililer, Abant’ta kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreye ulaştığını belirtirken, yağışın aralıklarla devam edebileceği ifade edildi.