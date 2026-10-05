UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, dördüncü maçında İtalya'nın konuğu oldu. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 26. dakikada Scamacca'nın golüyle 1-0 öne geçti.

İtalya'nın üstünlüğünü koruduğu ilk yarının ardından takımlar soyunma odasına 1-0'lık skorla gitti.

Millilerin beraberliği kısa sürdü

İkinci yarıda oyuna ortak olan A Milli Takım, 61. dakikada Aral'ın attığı golle skoru eşitledi. Ancak İtalya, bu golden yalnızca 3 dakika sonra Calafiori'nin golüyle yeniden öne geçti.

Mücadelenin son bölümünde 87. dakikada Esposito sahneye çıktı ve İtalya'nın farkı 3-1'e taşımasını sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı ev sahibi ekip kazandı.

Bu sonuçla A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı dört maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milliler, 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı konuk edecek. 7 puanı bulunan İtalya ise aynı gün Fransa ile karşılaşacak.