Karabük'te, 2 katlı evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, akşam saatlerinde Eskipazar ilçesine bağlı Doğlacık köyünde meydana gelirken Fatma Öztekin’e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangını fark edip evden çıkan Fatma Öztekin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın sonrası 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA