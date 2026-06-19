İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda, YKS’ye girecek milyonlarca adayın sınav öncesinde huzurlu bir şekilde dinlenebilmesi ve sınav merkezlerine ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Bu kapsamda, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için bazı il ve ilçelerde planlanan dev ekran organizasyonları iptal edildi.

Valilikler ve Belediyeler Harekete Geçti

Bakanlığın talimatı doğrultusunda valilikler ve belediyeler, sınav süresince gürültü kirliliğinin azaltılması ve trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla çeşitli önlemler almaya başladı. Özellikle sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde ses seviyesinin minimum düzeyde tutulması hedefleniyor.

Yetkililer, öğrencilerin sınav performansını etkileyebilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla vatandaşlardan da hassasiyet göstermelerini istedi.

YKS Öncesi Kritik Karar

YKS'nin gerçekleştirileceği hafta sonunda alınan bu kararın, adayların sınava daha rahat hazırlanmasına katkı sağlaması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Türkiye genelinde meydanlarda yapılması planlanan milli maç yayınları durdurulurken, sınav güvenliği ve öğrenci konforu ön planda tutuluyor.