Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül, yaz aylarında doğada daha sık karşılaşılan yılanlar hakkında uyarılarda bulundu. Bülbül, "Yılanların üzerine gitmek, yakalamaya çalışmak gibi davranışlar tehlikelidir. Bu tür hareketler yılanların savunma amaçlı ısırmasına neden olabilir" dedi.

Prof. Dr. Bülbül ve ekibi, Batı Karadeniz bölgesinde yılan türlerini incelemek amacıyla saha araştırmalarına başladı. Zonguldak ve çevresinde sürdürülen 13 yıllık çalışmalar sonucunda bölgede 32 amfibi ve sürüngen türünün yaşadığı, bunlardan 9’unun yılan türü olduğu belirlendi. Bülbül, bu türlerin yalnızca 2’sinin zehirli engerek yılanı olduğunu, diğer 7 türün ise zehirsiz olduğunu vurguladı.

"Yılan İstilası Yok, Doğal Denge Var"

Yaz aylarında havaların ısınmasıyla yılanların doğada daha sık görülmesinin doğal bir durum olduğunu belirten Bülbül, “Şu anda haziran ayındayız. Bu mevsimde yılanlar üreme ve beslenme amacıyla dışarı çıkıyor. Bu doğal bir süreçtir, bir yılan istilasından söz edilemez” ifadelerini kullandı.

Yılanların insanlara saldırma niyetinde olmadığını, genellikle insanlardan kaçtıklarını belirten Bülbül, “Biz onların besin kaynağı değiliz. Ancak yılanı fark etmeden üzerine basarsanız veya ellemeye kalkarsanız, kendini savunmak için ısırabilir” dedi.

Yılanlardan Korunmak İçin Ne Yapmalı?

Ormanlık alanlara girerken açık ayakkabı yerine kalın tabanlı ayakkabılar tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Bülbül, pantolon gibi koruyucu giysilerin de yılan ısırıklarına karşı koruma sağladığını ifade etti. Özellikle çocukların ve doğada yürüyüş yapanların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

"Yılanları Öldürmeyin, Ekolojik Dengeyi Korumaya Yardımcı Olun"

Her yılanın zararlı olduğu algısının yanlış olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bülbül, "Yılanları öldürmek, ekolojik dengeyi bozar. Özellikle fare popülasyonunu kontrol altında tutan bu canlılar, doğada önemli bir rol üstleniyor. Yılanlar olmazsa, farelerin sayısı hızla artar. Bu nedenle yılanlara yaklaşmamalı, onları rahatsız etmemeli ve doğadaki varlıklarına saygı göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

Zonguldak’ta tespit edilen 32 sürüngen ve amfibi türünden 4’ünün neslinin tehlike altında olduğunu belirten Bülbül, yaban hayatının korunmasının önemine dikkat çekti.