M. UMUT KARAKÜLAH

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV), sağlık turizmi alanında Türkiye ile Avusturya arasında yeni bir iş birliği köprüsü kurmak üzere önemli bir adım attı.

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, TÜSİAV Danışma Kurulu Başkanı Büyükelçi Ozan Ceyhun, TÜSİAV Sağlık Turizmi Platformu Başkanı ve Dental Estetik Center Yönetim Kurulu Başkanı Güzin Kırsaçlıoğlu ve TÜSİAV Sağlık Turizmi Platformu Başkan Yardımcısı İlkay Gül öncülüğünde, Avusturya'nın başkenti Viyana Mon Cher Restaurant'ta düzenlenen özel davet yemeğine, Avusturya'nın önde gelen siyaset ve iş dünyası temsilciler katıldı.

“ANKARA İLE VİYANA ARASINDA SAĞLIK KÖPRÜSÜ”

Yemeğin açılış konuşmasını yapan TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, sağlık turizminde Ankara’nın yerine vurgu yaparak başkentin sağlık potansiyeli hakkında detaylı bilgiler verdi. 37 devlet hastanesi ve 27 özel hastane ile toplamda 64 hastaneye sahip olan Ankara’da 50 bini aşkın hekimin görev yaptığını dile getirdi.

Sarıtoprak şöyle devam etti: “Başkent Ankaramız, termal kaynaklar ve rehabilitasyon açısından son derece önemli bir potansiyele sahip. Ankara özellikle Kızılcahamam, Haymana ve Ayaş gibi ilçelerinde şifalı termal suları ile dikkat çeker. Bu bölgelerdeki oteller ve termal tesisler ortopedik rahatsızlıklar, romatizma ve cilt hastalıkları için birer doğal tedavi merkezleridir.”

Coğrafi konumu ulaşım imkanı ve stratejik merkez olmasından ötürü de Ankara’nın diğer şehirlere göre bir adım ileride olduğunu dile getiren Sarıtoprak, “Başkent olmasının büyük avantajları vardır. Diplomatik merkez konumundadır. Yurtdışından özellikle Avusturya’dan gelecek hastalar için Viyana’dan direk uçuşlar, kolay ulaşılabilir. Ankara Esenboğa Havalimanı uluslararası bağlantıları ile büyük avantaj sağlar.” diye konuştu.

“UCUZ VE KALİTESİ SAĞLIK HİZMETİNİN MERKEZİ ANKARA’DIR”

Maliyet avantajı ve kalite açısından da Ankara’da sunulan sağlık hizmetlerinin Avrupa ve ABD’ye kıyasla daha uygun ve daha ucuz olduğunu dile getiren Başkan Sarıtoprak, “Sağlık hizmetleri kalite ve güvenlik açısından uluslararası standartlara uygundur. Sağlık turizmini Hükümet ve özellikle desteklemekte ve bu sektöre sahip çıkmaktadır. Ankara’daki ilgili Oda ve STK’ların desteği arkamızdadır. Markamız Health Ankara’dadır. Güçlü yönlerimizi doğru anlatacağız. Ulaşım ve bürokratik engellerin azaltılmasını sağlayacağız. Sağlık ve turizm işbirliğini gerçekleştireceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Sarıtoprak’ın ardından TÜSİAV Sağlık Turizmi Platformu Başkanı ve Dental Estetik Center Yönetim Kurulu Başkanı Güzin Kırsaçlıoğlu, Ankara ve Viyana arasından oluşturulacak sağlık köprüsü hakkında davetlilere bir sunum yaptı. Kırsaçlıoğlu’ndan sonra söz alan TÜSİAV Sağlık Turizmi Platformu Başkan Yardımcısı İlkay Gül ise sağlık turizminin önemine vurgu yaptı.

Dental Estetik Center öncülüğünde düzenlenen yemeğe katılan Avusturya’nın sağlık, siyaset, diplomasi, medya ve sanat dünyasının önde gelen isimlerine Türkiye’den getirilen kahve takımı ve lokum takdim edildi.