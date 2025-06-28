A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılma yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Türkiye ile Litvanya arasında oynanacak klasman maçı, 30 Haziran Pazar günü saat 11.45’te Yunanistan’ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu’nda başlayacak.

Günün bir diğer klasman mücadelesinde ise Çekya ile Almanya, 5’incilik için saat 14.30’da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kazanırsa Dünya Kupası Elemelerine Katılacak

2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına katılacak ülkeler arasında yarı finalistler Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika yer alıyor. Almanya ise turnuvanın ev sahibi olması nedeniyle doğrudan katılım hakkı elde etti. Çekya ise ön eleme başarıları sayesinde elemelere katılmayı garantiledi. Bu durumda, Litvanya-Türkiye maçının galibi turnuvaya dahil olacak son takım olacak.

Milliler, Almanya ve Çekya’nın elemelere katılımı kesinleştiği için, Litvanya’yı mağlup etmesi halinde Dünya Kupası elemelerinde yer alma hakkı kazanacak.

Türkiye ile Litvanya 8. Kez Karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya ile resmi maçlarda bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 4’ünü Türkiye, 3’ünü ise Litvanya kazandı.

Son üç resmi randevudan galip ayrılan ay-yıldızlı ekip, 2021 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 74-51 ve 67-55’lik skorlarla, 2015 Avrupa Şampiyonası’nda ise 66-57’lik skorla rakibini mağlup etti.

Litvanya, Türkiye karşısındaki galibiyetlerini 2005 (82-76), 2007 (67-61) ve 2011 (64-58) Avrupa Şampiyonaları’nda elde etti. İki takım, Mayıs 2024’te oynanan hazırlık maçında da karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi Türkiye 73-68 kazanmıştı.

Millilerin Şampiyona Performansı

A Grubu’nda yer alan Türkiye, turnuvaya Fransa karşısında 71-69’luk mağlubiyetle başladı. Ardından İsviçre’yi 91-67 ve ev sahibi Yunanistan’ı 83-72 mağlup eden milliler, grubu 2 galibiyetle ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde İtalya ile karşılaşan milliler, normal süresi 66-66 biten maçta uzatmalarda 76-74 mağlup olarak madalya şansını kaybetti. Klasman maçlarında mücadele eden Türkiye, ilk maçta Almanya’ya 93-73 yenildi.