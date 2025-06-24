Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte donuk unlu ürünlere olan talep hızla artıyor. Hazırlık süresini kısaltan, gıda güvenliğini sağlayan ve israfı önleyen porsiyonlarıyla dikkat çeken donuk unlu mamuller, yaz aylarında artan operasyonel yükü hafifletmesiyle HORECA sektörünün (otel, restoran, kafe) ilk tercihlerinden biri haline geliyor.

Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU) Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu, donuk gıda sektörünün sunduğu avantajları şu sözlerle anlattı:

“Hazırlık süreçlerini kısaltan, standardı yüksek ve porsiyon kontrollü ürünlerimiz sayesinde işletmeler hem maliyet avantajı sağlıyor hem de verimliliğini artırıyor. Bu ürünler yaz aylarında artan yoğunlukta büyük kolaylık sunuyor.”

DFU Günde 6 Bin Noktaya Ürün Ulaştırıyor

Hasırcıoğlu, DFU’nun g2m şirketi aracılığıyla ev dışı tüketim ve perakende kanalında 6 bin noktaya günlük ürün teslimatı yaptığını belirtti. Özellikle yaz aylarında otel, restoran ve kafelerdeki yoğun talep nedeniyle soğuk zincir altyapısını ve dağıtım kapasitesini artırdıklarını kaydeden Hasırcıoğlu, “Sahil bölgelerindeki yüksek talebe hızlı yanıt verebilmek için hem depo kapasitemizi hem araç filomuzu genişlettik” dedi.

Kruvasan ve Ekmek Çeşitlerine Yoğun İlgi

DFU’nun yıllık 22 bin tonluk üretim kapasitesiyle, 6 kategoride 200’ün üzerinde ürün sunduğunu hatırlatan Hasırcıoğlu, “Özellikle açık büfe kahvaltı ve çay saatlerinde otellerin tercihi donuk kruvasan ve çörek çeşitleri oluyor. Tüketim öncesi pişirilerek servis edilen porsiyon kontrollü ekmek çeşitlerimiz de restoran ve kafelerin gözdesi haline geldi” dedi.

Yeni Sezonun Gözde Ürünleri Tanıtıldı

Yeni sezonda pazara sundukları ürünler hakkında da bilgi veren Hasırcıoğlu, “120 gramlık büyük kruvasan, zeytinli-kekikli ve çavdarlı bagetler ile Danish çöreklerimiz yoğun talep görüyor. DFU olarak kalite ve lezzetten ödün vermeden, HORECA sektörünün tüm ihtiyaçlarına uygun ürünleri zamanında ulaştırmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.