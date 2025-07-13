ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da, bir Amerikan televizyon kanalında program yapan oğlu Eric Trump'ın eşi Lara Trump'a suikast girişiminin yıl dönümü nedeniyle mülakat verdi. Trump, geçen yıl seçim mitingi sırasında yaşadığı silahlı saldırı için "Unutulmaz bir andı, tam olarak ne olduğunu bilmiyordum ve vuruldum" ifadesini kullandı.

Olayın ardından FBI ve Gizli Servis tarafından pek çok kez bilgilendirildiğini belirten Trump, bundan memnun olduğunu ifade etti. Saldırganın olduğu binaya birini koymaları gerektiğini kaydeden Trump, “Bu bir hataydı. Yerel polisle iletişim kurup bağlantı halinde olmaları gerekirdi. Yani olmaması gereken hatalar yapıldı” diye konuştu.

Röportajda, "Nasıl hatırlanmak isterdiniz?" sorusuna Trump, "İyi ve aynı zamanda ülkemizi kurtaran biri olarak. Ülkemizin çöküşe doğru gittiğine gerçekten inanıyordum, uçurumun kenarındaydı. Ülkemizi kurtaran adam olarak anılmak isterim" yanıtını verdi.