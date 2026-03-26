İmranlı Belediyesi’nde görev yapan 32 yaşındaki temizlik işçisi Şerif Koç, sergilediği davranışla takdir topladı. Mola sırasında alışveriş yapmak üzere bir markete yönelen Koç, içeride temizlik yapıldığını fark edince dikkat çeken bir tercih yaptı.

Marketin yeni temizlendiğini gören Koç, ayakkabılarını kirli olduğu gerekçesiyle çıkardı ve eline alarak içeri girdi. Raflarda kısa süre dolaşan ve bir ürünün fiyatını inceleyen Koç, alışverişini tamamladıktan sonra dışarı çıkarak ayakkabılarını yeniden giydi.

Kameralara yansıdı

Yaşanan bu anlar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Koç’un temizliğe duyduğu saygı ve hassasiyet açıkça görülürken, davranışı çevredeki vatandaşların da takdirini kazandı.