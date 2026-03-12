Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada parsel numarası, Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Bedeli yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satış bedeli ve ihale karar pulu peşin ödenmek şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

İhale; Hüseyingazi Mahallesi Mamak Caddesi No:181 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası 7. Kat Encümen Salonunda toplanacak Belediye Encümenince yapılacaktır. İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi 24.03.2026 tarih saat 16.00’a kadar Hüseyingazi Mahallesi Mamak Caddesi No:181 adresinde Belediye Hizmet Binası 2. katında bulunan Emlak İstimlak Müdürlüğü Kira İşleri Biriminde görülebilir ve alınabilir. İstekliler, ihaleye katılabilmek için isteklilerde aranan şartları taşımak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

Kimlik/Yetki/Faaliyet/Temsil Belgeleri İkametgâh Belgesi Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Yer Görme Belgesi Şartname alındı makbuzu (Aslı) Geçici Teminat alındı makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden “Borcu Yoktur” Yazısı

İhaleye iştirak edecek olanlar 2.000,00-TL karşılığında şartname almak zorundadırlar. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. Satıştan mütevellit bütün vergi resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğin de belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta Amirinin ihaleyi onaylamaması halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

25.03.2026 TARİHİNDE İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR S. NO İLÇESİ MAHALLE ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ PLAN KULLANIMI SATILACAK HİSSE MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Mamak Abidinpaşa 9197 13 70,00 m² Çok Amaçlı Salon 70,00 m2 1.950.000,00-TL 58.500,00-TL 25.03.2026 14.25 2 Mamak Abidinpaşa 9197 13 35,00 m² İdari Ofis 35,00 m² 1.200.000,00-TL 36.000,00-TL 25.03.2026 14.30



İLAN OLUNUR.

