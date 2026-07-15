Sayı : 2022/1572 Esas 26.06.2026

İ L A N

T.C. GÖLBAŞI(ANKARA) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/1572

Davacı , TEVFİK KORLU ile Davalılar , DURSUN AKAR, EBRU ÖZÇAĞIRAN, ELİF BERK, FERİDE -, GANİMET -, HASAN OKTAY BALAMİR, HATİCE ÇİĞDEM GÜLER, MEHMET EMİN ALPAY, MUSTAFA REŞAT -, NADİRE ALPAY, OKAN ARSLAN SAY, RECAİ KAYA, SAADET -, SEYHAN ERDOĞDU, SEZGİN ŞENTÜRK, ULVİYE -, YURDAGÜL SADIKLAR arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Davalılar 21466038482 T.C. Kimlik numaralı Ganimet, 21463038546 T.C. Kimlik numaralı Saadet ve 21451038992 T.C. Kimlik numaralı Mustafa Reşat'a tebligat yapılamaması nedeniyle ilan yapılması talep edilmiştir.

Dava konusu Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Hacılar Mahallesi, 110215 ada 3 parselde sayılı taşınmazla ilgili olarak mahkememize açılan ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davasında; dava konusu taşınmazın malikleri 21466038482 T.C. Kimlik numaralı Ganimet, 21463038546 T.C. Kimlik numaralı Saadet ve 21451038992 T.C. Kimlik numaralı Mustafa Reşat adına çıkartılan davetiyenin tebliğ edilemediği, Zabıta Marifetiyle yapılan araştırmadan da tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

21466038482 T.C. Kimlik numaralı Ganimet, 21463038546 T.C. Kimlik numaralı Saadet ve 21451038992 T.C. Kimlik numaralı Mustafa Reşat'ın duruşmanın atılı bulunduğu 07/09/2026 günü saat 11:00'e mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerine bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunarak karar verileceği,

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve 30 maddeleri uyarınca tebliğ olunur.



