T.C.

GÖLBAŞI(ANKARA) 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15091144-2026/142-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 08/06/2026 tarih ve 2026/142esas, 2026/398karar sayılı kararı ile; Mehmet Salih ve Kudret oğlu, 04/08/1984 DERİK doğumlu, SANIK ERHAN ESEN hakkında;

Kamu görevlisine görevi nedeniyle Hakaret suçundan sanığın 15.960,00 TLADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde kanaat hasıl olduğundan 5271 Sayılı CMK.nun 231/5.maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına ilişkin yokluğunda verilen gerekçeli kararın sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın bir defaya mahsus olmak üzere Ankara İlinde bulunan Yerel (İl) gazetelerden birinde ilan edilerek ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten 2 hafta içerisinde Mahkememize veya aynı derecedeki başka bir mahkemeye verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine yapılacak beyanda bulunmak suretiyle CMK 252/1 maddesi uyarınca İTİRAZ başvurusunda bulunabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.