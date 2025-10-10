(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2025/85 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/85 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Keçiören İlçesi, Esertepe Mahallesi, General Dr. Tevfik Sağlam Caddesi, 136 kapı numarada yer alan 10 nolu taşınmaz tapu kaydında; Esertepe Mahallesi, 9683 Ada, 10 Parsel, 650,00 m² Yüzölçümlü, 42/650 Arsa Paylı, 2. Kat, 10 Nolu Mesken vasıflı taşınmazın; yaklaşık 50 yıl önce betonarme karkas ve ayrık nizam tarzda inşa edildiği, 2 bodrum, zemin, 3 normal kattan oluştuğu, fiili durumda meskenin; 3 oda, 1 salon, mutfak, wc, banyo, antre ve iki balkondan müteşekkil olduğu, iki odasının salona bağımlı olduğu,ısınmanın doğalgaz kombili kat kaloriferi ile sağlandığı, balkonların toplam alanının 8,00 m² olduğu, net alanının ise(balkon hariç) 72,00 m² olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yoluyla eklentisi 10 nolu kömürlükle birlikte açık artırma suretiyle satışa çıkartılmış KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI İLE ANKARA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 23/09/2025 TARİH, 2025/525 ESAS, 2025/1049 KARAR SAYILI İLAMI İLE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLEREK KIYMET TAKDİRİ KESİNLEŞMİŞTİR.

Adresi : Esertepe Mahallesi, General Dr. Tevfik Sağlam Caddesi No:136/10 Keçiören/ANKARA

Yüzölçümü : 650,00 m2

Arsa Payı : 42/650

İmar Durumu : Keçiören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28/02/2025 tarih 1542580 sayılı cevabi yazısı ile; Esertepe Mahallesi, 9683 Ada, 10 sayılı parselin 1/1000 Ölçekli, onaylı imar planına göre "Konut Alanı" olarak planlandığı ve yapılaşma koşullarının "Ayrık Nizam 4 Katlı" olduğu, 28 Haziran 1978 tarih ve 18766/76 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesinin bulunduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 13:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 13:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 13:39

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.