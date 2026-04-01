(Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası)

2022/262 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/262 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Çankaya İlçesi, Aziziye Mahallesi, Hoşdere Caddesi, 161 kapı numaralı Park Apartmanında yer alan 13 nolu taşınmaz tapu kaydında; Aziziye Mahallesi, 7045 ada, 5 parselde kayıtlı, 750,00 m² yüz ölçümlü, 1/14 arsa paylı, bodrum kat 13 nolu mesken vasıflı taşınmazın bulunduğu bina; betonarme karkas yapı tarzında ayrık nizam olarak, bodrum kat+zemin kat ve 3 normal kat olarak inşa edildiği, binanın 45-50 yıllık eski bina olduğu, fiili durumda meskenin 3 oda, salon, antre-koridor, mutfak, banyo ve wc hacimlerinden oluştuğu, dairede merkezi sistem kalorifer sistemi bulunduğu, dairenin net kullanım alanının 79,00 m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Aziziye Mahallesi, Hoşdere Caddesi, Park Apartmanı No:161/13 Çankaya / ANKARA

Yüz ölçümü : 750,00 m²

Arsa Payı : 1/14

İmar Durumu : Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09/02/2026 tarih 158572 sayılı cevabi yazısında; 43800 nolu kesin parselasyon planı ile oluşturulduğu, bölge kat nizamı planında ayrık nizam 4 katlı konut alanında kaldığı ve ön bahçe mesafesinin 7.00m olarak düzenlendiği, bahse konu parselin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19.f.1 maddesine göre ticaret kullanımı yapılabilecek konut parseli olduğunun tespit edildiği, yapıya ilişkin 30/04/1974 tarih ve 46 sayılı Tadilat Ruhsatı bulunduğu, yapının tamamı için verilmiş olan 19/01/1988 tarihli İzin Belgesi bulunduğu, ruhsat tarihinin 30/04/1971 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:04

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Çankaya İlçesi, Aziziye Mahallesi, Hoşdere Caddesi, 161 kapı numaralı Park Apartmanında yer alan 14 nolu taşınmaz tapu kaydında; Aziziye Mahallesi, 7045 ada, 5 parselde kayıtlı, 750,00 m² yüz ölçümlü, 1/14 arsa paylı, bodrum kat 14 nolu mesken vasıflı taşınmazın bulunduğu bina; betonarme karkas yapı tarzında ayrık nizam olarak, bodrum kat+zemin kat ve 3 normal kat olarak inşa edildiği, binanın 45-50 yıllık eski bina olduğu, fiili durumda meskenin 3 oda, salon, antre-koridor, mutfak, banyo ve wc hacimlerinden oluştuğu, dairede merkezi sistem kalorifer sistemi bulunduğu, dairenin net kullanım alanının 79,00 m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Aziziye Mahallesi, Hoşdere Caddesi, Park Apartmanı No:161/14 Çankaya / ANKARA

Yüz ölçümü : 750,00 m²

Arsa Payı : 1/14

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:04

24/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.