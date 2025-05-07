Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası

2022/87 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/87 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Altındağ İlçesi, Örnek Mahallesi, Kurtdereli Sokak, 16 kapı numaralı Kardeş Apartmanında yer alan 8 nolu taşınmaz tapu kaydında; Ziraat Mahallesi, 2715 ada, 29 parselde kayıtlı, 560,00m² yüzölçümlü, 3/60 arsa paylı, 2. kat, 8 nolu mesken ve eklentisi 8 nolu kömürlük ile birlikte satışına karar verilen taşınmazın bulunduğu bina, 1 bodrum, zemin ve 3 normal + teras katlı, ayrık nizam yığma yapı tarzında inşa edildiği, 55-60 yıl yaş aralığında olduğu, fiili durumda; 2 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc ve 1 adet balkondan oluştuğu, odanın biri salona açıldığı, ısınma doğalgazlı kombili kat kalorifer ile sağlandığı, net kullanım alanı mutfak alanına katılan balkon kısmı (2,40m²) dahil 56,00m² olarak tespit edildiği, 4,00m² net kullanım alanlı 1 adet açık balkonu bulunduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Örnek Mahallesi Kurtdereli Sokak Kardeş Apartmanı No:16/8 Altındağ / ANKARA

Yüzölçümü : 560,00 m2

Arsa Payı : 3/60

İmar Durumu : Altındağ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 24/02/2025 tarih 299772 sayılı cevabi yazıda 12/04/1968 tarih 127 sayılı yapı ruhsatına bağlı 21/02/1968 tarih onaylı mimari projesi bulunduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2025 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:26

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.