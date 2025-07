ESAS NO : 2025/454

KARAR NO : 2025/1065 KARAR TARİHİ: 15/05/2025Davacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan istinaf yargılaması sonunda;

Davalı : SADIK KOÇAK

HÜKÜM :

Gerekçesi ve ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davalılar Özcay TEMEL ve Bilal DELİKEL' in istinaf talebinin KABULÜNE,

2-Davalı Mustafa BAYRAKTAR' ın istinaf talebinin ESASTAN REDDİNE,

3-Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 13/03/2024 tarih ve 2022/447 Esas - 2024/83 Karar sayılı ilamının KALDIRILMASINA,

4-Dava konusuz kaldığından ESAS HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

5-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 615,40-TL harcın davalı Mustafa BAYRAKTAR ve davalı Sadık KOÇAK' tan alınarak (davalı Sadık'ın istinaf kanun yoluna başvurmadığı gözetilerek) Hazineye irad kaydına,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T'ne göre hesaplanan 353.100,26-TL nisbi vekalet ücretinin davalı Mustafa BAYRAKTAR ve davalı Sadık KOÇAK' dan tahsili ile (davalı Sadık'ın 268.480,00 TL ile sınırlı olarak sorumlu olduğu gözetilerek) davacıya ödenmesine,

7-Davacı tarafından yapılan 18.240,00 TL yargılama giderinin davalılar Mustafa BAYRAKTAR ve davalı Sadık KOÇAK' tan (davalı Sadık'ın istinaf kanun yoluna başvurmadığı gözetilerek) tahsili ile davacıya ödenmesine

8-Dosyaya yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının ilgililere İADESİNE,

Dava dosyası üzerinden yapılan inceleme sonucunda, HMK'nın 353/1-b-2 maddesi gereğince, HMK'nın 361 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi."

Dairemiz dosyasına sunulan Milli Eğitim Bakanlığı vekilinin 25/06/2025 tarihli temyiz dilekçesinde özetle;

Davalı bursiyer hakkında tazminat takibatına 22.09.2017 tarihinde başlandığı bu yüklenme senedine bağlı kefalet senetlerinin imzalandığı tarih itibariyle on yıl içinde taahhüdün ihlali gerçekleşerek riskin doğmuş olmasıyla kefillerin sorumluluğun devam ettiğinden bahisle kararı temyiz ettiği,

Dairemiz gerekçeli kararı ve temyiz dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; 7201 sayılı Kanunun 31'nci maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacak tebliğden itibaren iki hafta içinde Dairemizce verilen kararı temyiz etmediğiniz veya davacı tarafın temyiz dilekçesine cevap vermediğiniz takdirde temyiz ve karşı tarafın temyiz dilekçesine karşı cevap verme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçmek üzere davalı Sadık KOÇAK' a ilanen tebliğ olunur.