2024/130 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/130 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, SÜVARİ Mahalle/Köy, 45138 Ada, 6 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm artırmaya ilişkin şartlara satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/130 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi :Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesi 45138 Ada6 Parsel 9NoluBağımsız Bölümün Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 107 m2

Arsa Payı : 43/432

İmar Durumu :-

Kıymeti : 2.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:04

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:04

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.