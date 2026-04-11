2024/127 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/127 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT-İMAR Mahalle/Köy, 853 Ada, 17 Parsel, artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/127 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Adresi : Ankara, Sincan, Yenikent, İmar Mah. 853 Ada 17 Parsel Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 580 m2
İmar Durumu :-
Kıymeti : 3.440.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:33
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:33
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:33
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.