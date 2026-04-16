2025/8175 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8175 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.290.000,00 1 Taşıt 06EDG079 Plakalı , 2023 Model , FORD Marka , FMA6 Tipli , PU10625 Motor No'lu , NM0AXXTTRAPU10625 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz araç

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:29

10/04/2026 (İİK m.114/4)