2025/6993 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6993 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, TOPÇU Mahalle/Köy, 45679 Ada, 7 Parsel, ZEMİN KAT 17 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Halihazırda, vitrin cephesinin genişliği 5.50 m, kat yüksekliği 3.4 m'dir.Taşınmaz halihazırda net 52 m2, brüt 58 m2 alanlı olup dükkan alanı, wc bölümlerinden oluşmaktadır.

Adresi : Topçu Mahallesi Şehit Erdal Yılmaz Sokak Bağ Apartmanı No:8A Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 947,00 m2

Arsa Payı : 50/947

İmar Durumu : Etimesgut Belediyesi resmi internet sitesi e-imar sayfasından alınan bilgiye göre taşınmazların yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; Ayrık Nizam 4 kat, yoldan Sm, yan parselden 3m çekme

mesafelidir.

Kıymeti : 2.011.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İpotek ve muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup tüm şerhler tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:15

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 11:15

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:15

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, TOPÇU Mahalle/Köy, 45679 Ada, 7 Parsel, ZEMİN KAT 18 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Halihazırda, vitrin cephesinin genişliği 5.70 m, kat yüksekliği 3.4 m'dir.Taşınmaz halihazırda net 32 m2, brüt 37 m2 alanlı olup dükkan alanı, wc bölümlerinden oluşmaktadır.

Adresi : Topçu Mahallesi Şehit Erdal Yılmaz Sokak Bağ Apartmanı No:8B Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 947,00 m2

Arsa Payı : 29/947

İmar Durumu : Etimesgut Belediyesi resmi internet sitesi e-imar sayfasından alınan bilgiye göre taşınmazların yer aldığı parsel:1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları;Ayrık Nizam 4 kat,yoldan 5m, yan parselden 3m çekme mesafelidir

Kıymeti : 1.286.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İpotek ve muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup tüm şerhler tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 12:16

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 12:16

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:16

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.