Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2187 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.150.000,00
|1
|Taşıt
|06EAM455 Plakalı , 2023 Model , FORD Marka , Transit Tipli , PJ66176 Motor No'lu , NM0AXXTTRAPJ66176 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz ,Transit 350 L Uzun Trend tip, 2.0 lt dizel motorlu, 21.316 km'de,2 kapılı, yük nakli / ticari kullanımlı kasalı kamyonettir.Gözle yapılan kontrolde motor temel elemanlarının ve yürüyen aksamının yerinde olduğu anlaşılmıştır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 10:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 10:05
(İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın No ILN02221000