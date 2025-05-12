Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2187 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.150.000,00 1 Taşıt 06EAM455 Plakalı , 2023 Model , FORD Marka , Transit Tipli , PJ66176 Motor No'lu , NM0AXXTTRAPJ66176 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz ,Transit 350 L Uzun Trend tip, 2.0 lt dizel motorlu, 21.316 km'de,2 kapılı, yük nakli / ticari kullanımlı kasalı kamyonettir.Gözle yapılan kontrolde motor temel elemanlarının ve yürüyen aksamının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2025 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 10:05

(İİK m.114/4)