Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7568 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Etimesgut İlçe, SÜVARİ Mahalle/Köy, 45114 Ada, 10 Parsel, ZEMİN KATI 1 NOLU B.B. Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu adına kayıtlı tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Bina; 1 bodrum + zemin + 3 normal + Çatı Arası kattan oluşmaktadır. Bina 5 katlı, 8 bağımsız bölüm içermektedir.Taşınmaz mahallinde bodrum kat alanına bina ortak alanı olan 10m² su deposu alanı eklenerek oda alanı genişletilmiş, wc alanı hol alanından alan eklenerek genişletilmiş olup, bodrum kat3 oda ,wc, banyo ve hol olarak düzenlenmiştir.Taşınmaz mahallen yüksek giriş zemin kat konumlu 1 bağımsız bölüm mahallen ters dubleks nitelikli olup salon, 5 oda , mutfak, wc, banyo, antre, hol ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup , bina ortak alanından ~10m² oda alanına eklenmiştir.Taşınmaz mahaline göre; (53m² + 46m² depo) 99m² net, (63,5m² +52,5m² depo) 116m² brütkullanım alanına sahiptir. (Ortak alana yapılan büyüme değerleme dışı tutulmuştur.Taşınmaz iç mekan olarak orta yapılı durumdadır.)

Adresi : Süvari Mahallesi, 1691. Sokak Akıncılar Apartmanı No:5 Daire:1Etimesgut/Ankara Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 322 m2

Arsa Payı : 43/322

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Yerleşik Konut Alanı blok nizam,4 kat, yoldan 5m ve 3m yan bahçe çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti : 1.650.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:04

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2025 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 10:04

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 10:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.