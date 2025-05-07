Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1001 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.600.000,00 1 Taşıt 06DFA658 Plakalı , 2022 Model , VOLKSWAGEN Marka , PASSAT Tipli , DPCL18570 Motor No'lu , WVWZZZ3CZPE000494 şasi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2025 - 11:01

(İİK m.114/4)