2025/6395 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6395 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 380.000,00 1 Taşıt 06AT1973 Plakalı , 2012 Model , RENAULT Marka , K9KN8D078116 Motor No'lu , VF1LZBL0E47651008 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz araç

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 10:28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:28

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 530.000,00 1 Taşıt 06FR0015 Plakalı , 2014 Model , DACIA Marka , K9KR858D021256 Motor No'lu , UU1HSDADG50773030 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz araç

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 11:30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 11:30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 11:30

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 480.000,00 1 Taşıt 06AT4234 Plakalı , 2013 Model , MITSUBISHI Marka , 4D56UCEN2282 Motor No'lu , MMCJNKA40ED006047 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz araç

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 13:36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 13:36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 13:36

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 660.000,00 1 Taşıt 06AT9545 Plakalı , 2014 Model , SKODA Marka , CLHB76193 Motor No'lu , TMBAG6NE8E0180391 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz araç

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 14:39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 14:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 14:39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 14:39

(İİK m.114/4)