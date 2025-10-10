2025/21095 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21095 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT-İMAR Mahalle/Köy, E BLOK 3. KAT 15 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Mevkii, 1567 Ada, 1 Parsel, 15 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi :29 Ekim Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, Ankebut Sitesi, E Blok, No:37E/15, Yenikent-Sincan Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 6.016,00 m2

Arsa Payı : 60/6016

İmar Durumu : İnşaat tarzı *Sincan Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.07.2025 tarih veE-61899864-115-174801sayılı yazıları ile; "dava konusu meskenin bulunduğu ana taşınmazın Sincan Belediyesi Mücavir Alan sınırlarında kaldığı , 1/1000 ölçekli imar planında bir kısmı ayrık nizam 5 katlı konut alanı olup Taks/kaks değeri 0.35/1.75'dir, bir kısmı ise ayrık nizam 4 katlı konut alanı olarak ayrılmıştır, Taks/Kaks değeri0.35/1.40 'dir ' bilgisi verilmiştir.

Kıymeti : 2.675.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: "Aile Konutudur" şerhi mevcut olup diğer şerh ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir, dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:22

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:22

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 10:22

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.