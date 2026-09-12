Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2026/6509 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6509 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, PLEVNE Mahalle/Köy, 251 Ada, 17 Parsel, A BLOK 1.KAT 2 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm Satışa Çıkarılmıştır. Adresi : Plevne Mah Timuçun Sokak No:47A/2 Sincan / ANKARA Taşınmaz "Mesken" nitelikli olup, 1. katta yer almaktadır. A blokta katta yer alan tek meskendir. Bina girişine göre sol tarafta yer almaktadır. güney-doğu-batı cephelidir.Projesine göre, salon, 1 tanesi salona bağımlı 3 oda, mutfak, banyo, wc, lvb, antre, 1 2 balkon hacimlerinden meydana gelmekte olup net balkonsuz 67m2 + 9m2 balkon (brüt 90 m2) kullanım alanlıdır. Yüz ölçümü : 431,00 m2 Arsa Payı: 72/432 İmar Durumu: Sincan Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre;taşınmazın yer aldığı parsel,ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullarına sahip konut alanı imarlı alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 2.700.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur

Artırma Bilgileri



1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:03



2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:03



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.