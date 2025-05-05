Esas No : 2023/813

Karar No : 2023/852 Sanık : Sami ERGÜR, Tevfik ve Belgüzar oğlu, 01/10/1980 Ankara doğumlu,Menderes Mahallesi 59. Cadde Pala Apartmanı No:6/6 Sincan/ANKARA

Suç : Kasten yaralama

Suç Tarihi : 19/06/2023

Karar Tarihi : 28/11/2023

Verilen Hüküm : Mahkememizce CMK'nın 251/1 maddesi gereğince basit yargılama

usulünün uygulanması neticesinde sanığın 5 ay 18 gün hapis cezası ile

cezalandırılmasına

(Hapis cezasının ertelenmesi nedeniyle 1 yıl denetim süresi belirlenmesine)

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddesi gereğince Ankara ilinde yayınlanan yerel bir gazete ve bir yerel internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer asliye ceza mahkemesine veya cezaevi idaresine yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü olarak başvuruda bulunmak suretiyle CMK'nun 252/1.maddesi gereğince itiraz yolunun açık olduğu, itiraz edilmesi halinde mahkememizce verilen bu karar ile bağlı olmaksızın duruşma açılmak suretiyle yargılamaya devam olunacağı, ancak itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapılması halinde CMK'nun 251/3.fıkrası gereğince yapılan indirimin korunacağı, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur. 30/04/2025