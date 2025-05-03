DOSYA NO : 2023/352 Esas

KARAR NO : 2024/815

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/11/2024 tarihli ilamı ile 155/2 maddesi gereğince 1 YIL HAPİS, 1500 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Melek oğlu, 01/01/1963 doğumlu, Ankara, Gölbaşı, Karagedik mah/köy nüfusuna kayıtlı HALİL KARABACAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ALTI GAZETE İLE YEREL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28/04/2025