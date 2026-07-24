Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi' nin 2025/885 Esas 2026/155 Karar sayılı dosyasında Sanık KADİR BİÇER hakkında Tehdit suçundan Beraat, Hakaret suçundan Düşme, Basit Yaralama suçundan Mahkumiyet (Hapis Cezası) kararı verilmiş olup, Sanık KADİR BİÇER (18/04/1978 ANKARA doğumlu) açık adresinden ulaşılamamış olması, MERNİS adresinin bulunmaması, adres araştırmasına olumsuz cevap verilmesi sebebiyle ilandan itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere tebliğ yerine geçmek üzere kararın ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN02516570