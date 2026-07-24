Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi' nin 2026/148 Esas 2026/218 Karar sayılı dosyasında Sanık SERKAN ŞAHİN hakkında Basit yaralama suçundan Mahkumiyet (Hapis Cezası) kararı verilmiş olup, Sanık SERKAN ŞAHİN (01/01/1987 ANDIRIN doğumlu) açık adresinden ulaşılamamış olması, MERNİS adresinin bulunmaması, adres araştırmasına olumsuz cevap verilmesi sebebiyle ilandan itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere tebliğ yerine geçmek üzere kararın ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

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