ESAS NO : 2024/149 Esas

DAVALI :ÜMİT ÖZAGİN - 12776440720 T.C. Kimlik numaralı, Bişar ve Feride oğlu, 22/02/1994 Akyazı doğumlu

Davacı Funda ÖZAGİN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Durusma Günü: 25/11/2025 günü saat:11:40'da görülecek olan tahkikat duruşma gününde hazır olmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.