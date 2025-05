ESAS NO : 2024/220 Esas

DAVALI : HASAN GÜZEL, Hacı Bayram Mah. Anafartalara Cad. No: 14/18 Ulus Altındağ/ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

"Hacı Bayram Mah. Anafartalara Cad. No: 14 İç Kapı No: 18 Ulus Altındağ/ Ankara" adresinde kendisine ulaşılamayan davalı Hasan GÜZEL'in tebliğe elverişli başka bir adresinin tespit edilememiş olması sebebiyle dava dilekçesi, duruşma günü ve saatinin kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Davacı banka ile Kredi Kartı Sözleşmesi imzalandığını, sözleşmeye istinaden kullanmakta olunan kredi kartından borç edinildiğini, bu borca istinaden Ankara Banka Alacakları İcra Müdürlüğü'nün 2023/76857 Esas sayılı dosyasından icra takibi başlatıldığını, borca yapılan itirazın iptali ve takibin devamına karar verilmesini talep ve dava edilmiş olmakla,

08/10/2025 günü saat 09:40'a atılı olan ön inceleme duruşmasına mazeretsiz olarak gelmemeniz halinde; Duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz; duruşmaya gelen karşı tarafın sizi muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını değiştirip genişletebileceği; duruşmaya gelmeniz halinde sulh davetine hazır olmanız; davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi sunmanız, dilekçenizde gösterdiğiniz ancak sunmadığınız belgeleri Mahkememize sunmanız, başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi için gerekli açıklamayı yapmanız aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususları HMK.nun 139/1 maddesi hükmü uyarınca ihtar olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.