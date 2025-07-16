Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları üzerinden yaşanan tartışmalar gündeme damga vurdu. Enerji ve maden alanlarını kapsayan kanun teklifi görüşmeleri sırasında CHP, AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi.

CHP’den Zeytinlik Yasası Tepkisi: "Kimden Ne Kadar Rüşvet Aldınız?"

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, enerji ve maden düzenlemesine sert tepki gösterdi. Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Millet adına yasa yapmak için yetki aldınız ama üç şirkete özel maden izni veriyorsunuz. Neden sadece Muğla’daki belli koordinatlarda? Kimden ne kadar rüşvet aldınız da zeytin katliamına izin veriyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Emir, söz konusu teklifin hem doğaya hem de kamu kaynaklarına zarar verdiğini savundu.

AK Parti’den Yanıt: “Bizi CHP’li Belediyelerle Karıştırmayın”

CHP’nin iddialarına yanıt veren AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yapılan düzenlemenin yerli ve milli enerji üretimi için gerekli olduğunu belirterek, "Bizi rüşvetle suçlamak ancak CHP'li belediyelere yakışır. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için bu teklif hayati öneme sahip" dedi.

Zeytinlik Vurgusu: "Çekin Elinizi Zeytinden!"

Tartışmaların odağında yer alan zeytinlik alanlar konusunda Murat Emir sözlerini şöyle sürdürdü: "Elektrik üretmek için zeytinlikleri yok etmek zorunda mısınız? 10 kez değiştirdiğiniz Zeytin Yasası yetmedi mi? Kamu zararını geçtik, doğayı telafi edemezsiniz. AKP’nin zeytinle ne alıp veremediği var? Çekin elinizi zeytinden!"

LGS Sonuçları Tartışması: Turhan Çömez'den Bakanlığa Tepki

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez ise LGS merkezi sınav sonuçları hakkında bir soru önergesi verdiğini ve Milli Eğitim Bakanı'nın cevap vermediğini belirtti. “719 öğrencinin tam puan aldığı açıklandı. Bu öğrencilerin okulları ve illeri nedir diye sordum ama bir cevap alamadım. Bu bilgi bir okulun resmi sitesinde yayımlandı, neden inkâr ediyorsunuz?” dedi.

Çömez’in açıklamaları sırasında AK Parti milletvekilleri “Yalan söylüyorsun” diye tepki gösterdi. Çömez ise, "Ben vicdanı, ahlakı ve Allah korkusu olan herkese sesleniyorum. Bu Meclise cevap verilmiyorsa ortada şeffaf olmayan bir durum var demektir" diye konuştu.

Birleşime Ara Verildi

Tartışmaların büyümesi üzerine Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, Genel Kurul’a 10 dakika ara verdi. Verilen aranın ardından Genel Kurul çalışmaları, Yeni Yol Grubu’nun grup önerisinin görüşülmesiyle devam etti.