Isparta’da özel halk otobüsünde yolculuk yapan bir anne, 2 yaşındaki bebeğinin nefes alamadığını fark edince panik yaşandı. Bebeğin boğazına cips kaçtığını gören otobüs şoförü Yaşar Dönertaş, aracı durdurarak hızla müdahale etti. Heimlich manevrası uygulayan Dönertaş, bebeğin boğazındaki cipsi çıkarmayı başardı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasında saniye saniye kaydedildi. Nefesi normale dönen bebek ve annesi, büyük bir rahatlama yaşadıktan sonra yolculuğa devam etti.

Kahraman şoföre ödül: “İki hayat kurtardı”

Olayın ardından Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, şoför Yaşar Dönertaş’a teşekkür ederek ödül takdim etti. Başkan Daşdöner, "Geçtiğimiz günlerde bir yolcuyu hastaneye yetiştiren Musa Bayındır ile birlikte, bu kez Heimlich manevrasıyla bir bebeğin hayatını kurtaran Yaşar Dönertaş’ı da ödüllendirdik. Şoförlerimizin bu duyarlılığı hepimize örnek olmalı" ifadelerini kullandı.