İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili süreç devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, belediye çalışanları ve bazı iş insanları hakkında gözaltı kararı verilmişti.

25 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonun üçüncü dalgasında toplam 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Rüşvet ve Usulsüzlük İddiaları Araştırılıyor

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, bazı belediye görevlileri ile müteahhitler arasında inşaat ve imar işlemlerine ilişkin usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinden rüşvet alışverişi yapıldığı öne sürülüyor. Ayrıca, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde gerçekleştirilen bazı para transferlerinin de soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

Bazı Şüpheliler Hakkında Adli Kararlar Verildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile CHP'li İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır hakkında adli kontrol kapsamında ev hapsi kararı verildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kaçak yapı sahibi olduğu iddia edilen Ertan K. da savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

20 Şüpheli Adliyeye Gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ve mahkemedeki işlemleri sürüyor.