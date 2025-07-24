Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özgür Özel, deftere şu anlamlı notu düştü:

“Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım. Ulusal bağımsızlığımızın diplomatik alanda tescili olan Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yıl dönümünü, bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine olan sarsılmaz bağlılığımızla, saygıyla ve minnetle anıyoruz. … Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Sonsuz şükran ve minnetle, ruhunuz şad olsun.”

Özel, Lozan’ın milletimizin egemenliğinin tüm dünyaya ilan edildiği diplomatik bir zafer olduğunu vurguladı ve Cumhuriyet’in temel ilkelerinin kararlılıkla korunmaya devam edeceğini belirtti.

İsmet İnönü’nün Mezarını Ziyaret Etti

Anıtkabir’deki programı kapsamında, Türkiye’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarını da ziyaret eden Özel, burada çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ziyaret sırasında Anıtkabir’e gelen vatandaşlarla sohbet eden Özgür Özel, fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.