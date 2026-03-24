CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Özel, konuşmasının başında bir dönem CHP'de grup başkanvekili olarak görev yapan, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından aday seçimine tepki göstererek CHP'den ayrılan Emine Ülker Tarhan'ı kürsüye davet etti. Özgür Özel Emine Ülker Tarhan’a parti rozetini taktı

GÜRLEK’İN TAŞINMAZLARINI GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in edindiği malvarlıkları ile ilgili iddialarını yeniden dile getirdi. Zehir zemberek bir çıkış yapan Özgür Özel ,” Akın Gürlek’ suç örgütüdür. Turpun büyüğü Recep Tayyip Erdoğan’dır." diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta Ankara'daki tapuların gizlendiğini, ancak detaylı listeye ulaştıklarını belirten Özel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro yetkililerine açık bir çağrıda bulunarak şunları söyledi

"Bu 16 taşınmazın tamamının ID numaraları, ya yakın zamana kadar ya da şu an bu mallara sahip olduğunu gösteriyor. Bu ID numaralarını kimse yalanlayamıyor. Fazlasının olduğunu da iddia ediyoruz. Gösterdiği tapuların içinde yer almayan, aynı numarayla bir de bunlara bakalım. Gösterdiği kayıtta bu yok. Biz diyoruz ki bu evi 9 milyon liraya aldı, 3+1. Aynı tarihte 14 milyon TL'ye 2+1 satılıyordu. Açıklamayı TEMA İstanbul yaptı. Akın Gürlek'in evi satın aldığını söyledi. Eldeki bu açıklama ve bu belge Ağrı dağı kadar gerçek. Şimdi bu milletin karşısına geçip hesapları açalım, maaşının iki katı kadar olan para nereden gelmiş görelim. Geçen hafta 4 isim verdim. Biz kontrolünü yapmadan hiçbir şeyi açıklamıyoruz."

"TURBUN BÜYÜĞÜ ERDOĞAN"

İktidarın 'terörsüz Türkiye' olarak isimlendirdiği sürecin de Akın Gürlek ile yürümeyeceğini vurgulayan Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AKP'lilere de seslendi: "Ak Parti'ye çağrımdır: Susarak beklemek suça ortak olmaktır. Kendilerini bir şekilde partilerini eleştirmeye ve bu işte bir parça olmamaya davet ediyorum. Bugün Devlet Bahçeli'ye yakın bir ismin yaptığı açıklamayı önemsiyorum. Akın Gürlek o kapsamlı açıklamayı yapamaz, Cumhur İttifakı da bu yükü omzunda taşıyamaz. Şimdi 'Terörsüz Türkiye' diyorlar. Beyaz torosçular Adalet Bakanlığı'nda duruyor.

Kayyum kalksın diyorlar kayyumu atayan da Sırrı Süreyya Önder'e ceza veren de Demirtaş'ı içeride tutan bu Akın Gürlek'tir. Böyle bir profille bu işin yürümesi asla mümkün değildir. Sayın Erdoğan, bu tapuları ilk kez benden mi duydun? Ben bunları gündeme getirene kadar kimse sana Akın Gürlek'in mal edinmelerinden bahsetmedi mi? Kapalı kapılar ardından bunlar konuşuldu, herkesin haberi var. Ne yapılıyorsa onun bilgisi dahilinde yapılıyor. Turbun büyüğü Recep Tayyip Erdoğan'dır."