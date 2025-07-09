Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanmasına tepki olarak Adana’da miting düzenleme kararı aldığı öğrenildi.

CHP Adana İl Başkanlığı’nın organizasyonuyla, “Zeydan Karalar’a Özgürlük” başlığıyla düzenlenecek miting, 10 Temmuz Perşembe günü saat 20.30’da Uğur Mumcu Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Hazırlıklar il başkanlığı tarafından başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mitingde halka hitap etmesi bekleniyor. Mitinge CHP’li belediye başkanları, milletvekilleri, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaşın katılması öngörülüyor.