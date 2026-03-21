Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ünye’nin Yüceler Mahallesi’nde 20 Mart 2026 Cuma günü saat 16.00 sıralarında kıyıya vuran insansız deniz aracıyla ilgili ekipler çalışma başlattı.

21 Mart 2026 Cumartesi günü İstanbul S.A.S Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, söz konusu cihazın aktif ve mühimmat yüklü olduğu değerlendirildi.

Bunun üzerine insansız deniz aracı, sahilden yaklaşık 4 kilometre açıkta kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.

T.C.

ORDU VALİLİĞİ



Sayı : 21

Tarih: 21.03.2026



— Ordu Valiliği (@TCOrduValiligi) March 21, 2026