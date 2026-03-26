Motorin fiyatlarında peş peşe gelen indirimler araç sahiplerini sevindirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 5 lira 55 kuruşluk yeni bir indirim uygulanacak.

Son iki gün içinde yapılan indirimlerle birlikte motorin fiyatlarında toplam düşüş 9 lira 16 kuruşu buldu. Bu gelişme, özellikle taşımacılık sektöründe maliyetlerin düşmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Akaryakıtta sert düşüş

Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Uzmanlar, uluslararası piyasalardaki seyrin devam etmesi halinde indirimlerin sürebileceğini belirtiyor.

Vatandaş rahat nefes aldı

Art arda gelen zamların ardından gelen bu büyük indirim, sürücüler için önemli bir rahatlama sağladı. Özellikle ticari araç kullanıcıları ve nakliye sektörü temsilcileri, fiyatlardaki düşüşün piyasaya olumlu yansımasını bekliyor.