Türkiye ekonomisinin kritik dönemeçlerinden biri olan 2001 krizinde Merkez Bankası Başkanlığı görevini üstlenen ve krizin ardından enflasyonu üç yılda tek haneye indirmeyi başaran isimlerden biri olarak hafızalarda yer edinen Süreyya Serdengeçti yaşamını yitirdi.

Vefat haberini akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Selva Demiralp, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Demiralp, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Süreyya Serdengeçti, 2001 krizi sonrası enflasyonu üç senede tek haneye düşüren ekibin Merkez Bankası Başkanı olarak tarihe geçecektir. Bense onun mütevazı ve babacan kişiliğini bir adım daha yakından tanımış olmanın ayrıcalığı ile onu hep sevgi, saygı ve şükranla hatırlayacağım. Mekânı cennet olsun.”

Süreyya Serdengeçti, ekonomi çevrelerinde sadece yönetsel başarılarıyla değil, aynı zamanda kişiliğiyle de derin bir iz bırakmıştı. Vefat haberi, ekonomi ve akademi camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Süreyya Serdengeçti kimdir?

Süreyya Serdengeçti, 1952 yılında Ankara’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2001 ekonomik krizi sonrası Merkez Bankası Başkanlığı’na getirilmiş; bu dönemde yürüttüğü politikalar sayesinde enflasyonun üç yıl içinde tek haneye düşürülmesinde önemli rol oynamıştır. 2006 yılında görev süresi sona ermiştir. Serdengeçti, ekonomi dünyasında bilgisi ve alçakgönüllülüğü ile saygı görmüştür.