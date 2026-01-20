Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya sert tepki gösterdi.

Yavaş, yaptığı açıklamada, “Şanlı Türk bayrağımıza yönelik bu saldırıyı lanetliyorum. Bu tür provokasyonlar kimden ve nereden gelirse gelsin asla amacına ulaşamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yavaş, “Birliğimizden ve kardeşliğimizden vazgeçmeyeceğiz” diyerek toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Yavaş’ın açıklaması, saldırıya yönelik tepkilerin siyasi ve toplumsal alanda geniş yankı bulduğunu bir kez daha ortaya koydu.