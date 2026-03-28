Türkiye genelinde etkisini artıran yağışlı hava için kritik uyarılar gelmeye devam ediyor. AFAD, başta Ege ve Batı Akdeniz olmak üzere birçok ilde kuvvetli yağışların süreceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; İzmir ve Manisa genelinde, Denizli ve Uşak’ın batı ve güneybatı ilçelerinde, Isparta’nın güneyinde, Burdur’un Bucak ilçesinde ve Antalya genelinde yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca Aydın ve Muğla’da da yağışların şiddetini artıracağı bildirildi.

Yetkililer, bazı bölgelerde yağış miktarının 50-60 kilogram/metrekare seviyesine ulaşabileceğine dikkat çekerek, ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Pazar günü risk genişliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 29 Mart Pazar günü ise yağışlı sistem kuzeybatıya kayacak. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu’nun batısı ve Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinde (Beypazarı, Nallıhan) yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Ulaşım ve günlük hayat etkilenebilir

Yetkililer, özellikle ulaşımda aksamalar, ani su baskınları ve yerel dolu yağışlarına karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Riskli bölgelerde yaşayanların meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi gerektiği belirtildi.