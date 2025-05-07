Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’ın düzenlediği saldırının ciddi bir savaş tehlikesi doğurduğuna dikkat çekerek, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan eylemleri kınadığını duyurdu. Bakanlık, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilimle ilgili yazılı bir açıklama yaparak, Hindistan’ın gerçekleştirdiği son saldırının topyekûn bir savaşa yol açabilecek tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pakistan ile Hindistan arasında yaşanmakta olan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Dün akşam Hindistan tarafından düzenlenen saldırı, topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. Taraflara sağduyulu davranmalarını ve tek taraflı eylemlerden kaçınmalarını telkin ediyoruz.

Bölgedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek için terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz. Pakistan'ın, 22 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekliyoruz."

Türkiye, iki ülke arasındaki tansiyonun daha fazla tırmanmaması adına taraflara sağduyu çağrısı yaparken, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için gerekli önlemlerin hızla alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek mekanizmaların kurulmasının önemine dikkat çekildi.