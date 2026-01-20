SÜMER TAŞKIRAN

İYİ Parti’nin 4. Olağan Kurultayı, Ankara’da yoğun katılım ve yüksek coşku eşliğinde gerçekleştirildi. Büyük Ankara Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kurultay, sadece salonu değil, fuaye alanlarını ve kongre merkezi çevresini de dolduran kalabalıkla dikkat çekti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen teşkilatlar, delegeler ve partililer, soğuk hava ve zorlu koşullara rağmen Ankara’da bir araya gelerek güçlü bir birlik ve beraberlik görüntüsü sergiledi.

Kurultayda partinin geçmiş dönem faaliyetleri değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin hedefler, siyasal yol haritası ve örgütsel yapılanma ele alındı. Kurultay boyunca verilen mesajlar, İYİ Parti’nin mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi.

1180 OYUN TAMAMIYLA YENİDEN GENEL BAŞKAN

İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı’nda mevcut Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, tek aday olarak girdiği seçimde 1180 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden Genel Başkan seçildi. Büyük alkışlarla sonuçlanan seçim, salonda güçlü bir destek ve yüksek motivasyon yarattı.

Kurultay’da ayrıca mali rapor ile Genel İdare Kurulu (GİK) raporu delegelerin oy birliğiyle kabul edildi. Tüzük değişikliği komisyonunun çalışmaları doğrultusunda İYİ Parti tüzüğünün bazı maddelerinde değişikliğe gidildi. Yapılan oylamalar sonucunda, GİK üye sayısı 50’den 60’a çıkarıldı. Tüzük değişikliklerinin kabul edilmesinin ardından Genel Başkanlık seçimine geçildi.

DERVİŞOĞLU: PARLAMENTER SİSTEMİ SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ

Kurultay’da konuşan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Türkiye’nin temel değerlerinin TBMM’de tartışmaya açıldığını ifade ederek, İYİ Parti’nin parlamenter sistemi savunmaya devam edeceğini vurguladı. Dervişoğlu, yeni dönemde kararlılık ve mücadele vurgusu yaparak, partinin siyasal iddiasını daha da büyüteceklerini dile getirdi.

KURULTAYA DAMGA VURAN AÇIKLAMA: TURHAN ÇÖMEZ’DEN SONSÖZ’E ÖZEL

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Kurultay'da Sonsöz Gazetesi’ne özel değerlendirmelerde bulundu. Çömez’in açıklamaları, kongrenin ruhunu ve İYİ Parti’nin siyasal iddiasını güçlü ifadelerle ortaya koydu.

Turhan Çömez, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ankara bugün tarihi bir kongreye tanık oldu. Muhteşem bir kalabalık vardı. Sadece salon değil, fuaye değil, dışarısı da doluydu. Bu kadar soğuğa rağmen, bu kadar zorluğa rağmen Türkiye’nin her yerinden ‘biz de buradayız’ diyen, ‘biz de bu kalenin burçlarıdayız’ diyen, Türkiye’nin yarınları için biz de Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu ve İYİ Parti ile beraberiz diyen herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, kongrede oluşan tabloyu yalnızca bir parti toplantısı olarak değil, güçlü bir siyasal mesaj olarak değerlendirerek, “Bu muhteşem kalabalık, ilgi ve coşku şüphesiz bize İYİ Parti’nin iktidar yolculuğunu müjdeliyor. Milletin değişim arzusunu, iktidardan kurtulma talebini ve yeni bir yolculuğu açıkça ortaya koyuyor. Ben bugün buradan açık bir iktidar iradesinin çıktığını görüyorum" ifadelerine yer verdi.



“EKONOMİK KRİZ TOPLUMU DERİNDEN SARSIYOR”

Türkiye’nin giderek daha kırılgan bir sürece girdiğine dikkat çeken Çömez, ekonomik krizin toplumun tüm kesimlerini derinden etkilediğini vurgulayarak, “Maalesef Türkiye giderek daha da kırılgan bir döneme giriyor. Etrafındaki sorunlar derinleşiyor ama hepsinden önemlisi ekonomik kriz her alanda insanlarımızı muzdarip ediyor. Çok yoğun bir açlık ve sefalet var" şeklinde konuştu.



Çömez, iktidar temsilcilerinin emeklilere yönelik açıklamalarına da sert sözlerle tepki gösterdi:

“Buna rağmen SGK’nın başkanı ‘emekliler uzun yaşıyor’ diyor. AKP’nin temsilcileri, ‘Biz onları çok besledik, uzun yaşıyorlar, şimdi maaş veremiyoruz’ diye şikâyet ediyor. Bu söylemler, aslında işlerin ne kadar vahim bir noktaya geldiğinin açık göstergesidir.”

“TÜRKİYE’Yİ TÜRKİYE’DEN YÖNETECEĞİZ”

Turhan Çömez, İYİ Parti’nin yönetim anlayışını net ifadelerle ortaya koydu:

“Biz Türkiye’yi Türkiye’den yöneteceğiz. Türkiye’yi aziz Türk milletiyle birlikte yöneteceğiz. Bu ülkenin zenginliklerini bu ülkenin evlatları, bu ülkenin çocukları kullansın diye gayret edeceğiz. Türkiye’nin aydınlık yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz.”

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sözlerini teşekkür ederek tamamladı:

“Hep birlikte çalışacağız, Türkiye’yi aydınlık günlere taşıyacağız. Sağ olun, var olun.”