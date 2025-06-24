Bakan Uraloğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre:

İran-Tahran hava sahası 25 Haziran saat 10:30’a ,

İsrail-Tel Aviv hava sahası ise 25 Haziran saat 03:59’a kadar uçuşlara kapalı.

Bu gelişme doğrultusunda:

THY’nin 2 uçağı İstanbul’a yönlendirildi.

Kuveyt, Dammam, Bahreyn, Doha, Abu Dabi, Dubai ve Maskat seferleri iptal edildi.

Jakarta ve Denpasar çıkışlı uçuşlar Bakü’ye yönlendirilip yakıt ikmali sonrası İstanbul’a döndü.

İptal Edilen Diğer Seferler: AJet, Pegasus ve SunExpress

Çatışma kaynaklı hava sahası kısıtlamaları sebebiyle aşağıdaki havayolu firmalarının bazı seferleri iptal edildi:

AJet: Dubai, Dammam, Sharjah

SunExpress: Dubai, Beyrut, Erbil

Pegasus: Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat, Karaçi

Bazı Hava Sahaları Hâlâ Kapalı

Bakanlık, şu anda İran, Irak ve Suriye hava sahalarının hâlâ kapalı olduğunu duyurdu. Öte yandan Körfez bölgesindeki uçuşlar ise normale dönmeye başladı.

“Tüm Önlemleri Almaya Devam Ediyoruz”

Bakan Uraloğlu, “Seyahat güvenliği ve uçuş emniyeti için tüm önlemler alınmakta ve gelişmeler anbean takip edilmektedir” diyerek yolculara güvence verdi.