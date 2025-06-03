Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 3 Haziran 1971'de dünyaya geldi. Tutuklu başkan İmamoğlu’nun doğum tarihi uzun yıllar resmi kayıtlarda 4 Haziran 1970 olarak yer aldı. Ancak gerçek tarih, 2022 yılında kendisi tarafından açıklığa kavuşturuldu.

İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında babasının kendisini bir yaş büyük kaydettirdiğini ifade ederek, gerçek doğum tarihinin 3 Haziran 1971 olduğunu söyledi. Hatta bu bilgi, babasının düğün davetiyesine yazdığı “Oğlum 3 Haziran 1971, saat 14.32’de doğdu” notuyla da teyit edildi.

İMAMOĞLU'NUN BURCU İKİZLER!

3 Haziran 1971’de doğan Ekrem İmamoğlu, İkizler burcu olmasıyla dikkat çekerken; zeka, esneklik, merak ve güçlü iletişim yetenekleriyle öne çıkan bu burcun, siyaset, kamu yönetimi ve halkla ilişkiler gibi alanlarda başarıya açık özellikler taşıması, İmamoğlu’nun kariyeriyle de örtüşüyor.

SOSYAL MEDYA'DA KUTLAMA MESAJLARI!

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda ise, İmamoğlu'nun doğum günü kutlanıyor. Vatandaşların yanı sıra bir çok siyasi isim kutlama mesajı yayımlıyor.