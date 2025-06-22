Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi paylaşıldı. Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesinde Petrovskoye yerleşim birimini kurtardı. Doğu Askeri Grubu birlikleri de ilerleyerek Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Perebudova yerleşim biriminin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 164 insansız hava aracının (İHA), Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Zaporijya yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıklamıştı.