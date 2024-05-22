T.C. ANKARA BATI 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/880

Karar No : 2023/952 Sanık : Samed SEHAH, 01/01/2003 Afganistan doğumlu, VelibabaFındık/İSTANBUL

Suç : Kamu malına zarar verme

Suç Tarihi : 16/10/2022

Karar Tarihi : 21/12/2023

Verilen Hüküm : 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına

(Hapis cezasının ertelenmesi nedeniyle 1 yıl denetim süresi belirlenmesi)

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddesi gereğince Ankara ilinde yayınlanan yerel bir gazete ve bir yerel internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer asliye ceza mahkemesine, veya bulunduğu cezaevi idaresine yazılı veya zabıt katibine sözlü olarak başvuruda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.